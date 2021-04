Calciomercato Roma, duello in Premier League | Inserimento Tottenham

Calciomercato Roma, i giallorossi sono già attivi per migliorare la squadra della futura stagione. Non solo un portiere e un attaccante, i capitolini cercano anche un colpo in difesa.

Il reparto arretrato dei giallorossi è molto promettente ma al tempo stesso giovanissimo. L’arrivo in extremis di Smalling avrebbe dovuto garantire saggezza e sicurezza ad un terzetto dall’età media molto bassa.

I ripetuti infortuni muscolari dell’ex United hanno però “costretto” Mancini a divenire il leader della difesa a 3, distintasi in questa stagione per ottime prestazioni ma anche diversi errori individuali dovuti alla suddetta inesperienza.

Non deve dunque meravigliare che i Friedkin vogliano regalare ai tifosi un colpo anche per quanto riguarda il reparto a difesa dei propri pali. Tra i vari profili monitorati, in queste ore, è emerso quello di un centrale militante in Inghilterra.

Calciomercato Roma, corsa a duee col Tottenham per il difensore

Per la suddetta ragione, a Trigoria stanno monitorando diversi profili che possano aiutare a far crescere in tranquillità giocatori come Ibanez e Kumbulla.

La speranza è ,ovviamente, quella di poter contare su uno Smalling recuperato al 100% il prossimo anno. Dovranno comunque essere concretizzati dei colpi, soprattutto considerando le probabilissime partenze di Fazio e Juan Jesus.

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la Roma starebbe monitorando un difensore di Premier League, militante nel Southampton: Jannik Vestergaard.

Il difensore danese, classe 1992, si sta distinguendo per un’ottima stagione e non è un caso che piaccia a tante squadre europee e soprattutto inglesi. Le difficoltà di portarlo all’ombra del Colosseo potrebbero essere legate sia al suo valore è di almeno 20 milioni che al forte interesse del Tottenham di Mourinho, come riportato da Sport Witness. Seguiranno aggiornamenti.