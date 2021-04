Calciomercato Roma, l’intervista: “No alla Juventus”

Una delle mosse di calciomercato della Roma nello scorso mese di gennaio è stata l’arrivo di un giovane laterale con ampi margini di miglioramento.

La Roma è infatti riuscita a strappare Bryan Reynolds alla concorrenza, portandolo da Dallas nella capitale. Un salto decisamente importante per il giocatore a stelle e strisce, che chiaramente ha bisogno di tempo per ambientarsi nel nostro calcio. Paulo Fonseca ad ogni modo lo stima tanto. Lo ha fatto debuttare contro il Parma nel finale di partita, mentre contro il Bologna gli ha affidato la maglia da titolare. Senza dubbio il suo rendimento può migliorare, ma è logico che il colpo della dirigenza giallorossa sia stato improntato al futuro.

Calciomercato Roma, il papà di Reynolds: “Ecco perché ha scelto i giallorossi”

Il papà di Bryan Reynolds, come riportato anche da Sportmediaset, ai microfoni di “The Italian Football Podcast” ha spiegato il retroscena relativo alla scelta del figlio di vestire la maglia giallorossa. L’esterno infatti sembrava essere ad un passo dalla Juventus, pronto a ingaggiarlo con il Benevento, dove avrebbe vissuto la sua prima esperienza italiana. “Voleva una squadra dove poi sarebbe rimasto – ha spiegato il genitore – mentre andando alla Juve sarebbe dovuto passare prima al Benevento, senza sapere per quanto tempo. E’ stata dura dire no ai bianconeri, ma la Roma gli ha dato l’opportunità di arrivare in una squadra per rimanerci”.