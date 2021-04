Roma-Ajax, giallo pesante: salterà la prossima partita

Roma-Ajax si sta rivelando davvero una partita di grande sofferenza per i colori giallorossi. E con alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere.

Una su tutte quella relativa al secondo gol dell’Ajax segnato da Tadic, che per fortuna è stato annullato dall’arbitro Taylor. Il direttore di gara non si era accorto infatti di un netto fallo su Mkhitaryan. Il recupero del pallone avevano dato il via all’azione del gol che poi è stato annullato grazie all’ausilio del Var. In generale la direzione di gara dell’inglese è stata condizionata da qualche errore di troppo.

Roma, Mancini sarà squalificato

Nella ripresa sono fioccati i cartellini gialli. Tra i destinatari Ibanez e Veretout. Quindi è toccato anche a Mancini finire sul taccuino del direttore di gara. E la sua è una ammonizione pesante, visto che era diffidato. Il centrale ex Atalanta dunque salterà la prossima partita europea della Roma. La sua assenza sicuramente si farà sentire, ma a questo problema eventualmente Fonseca penserà in un momento successivo.