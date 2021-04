Roma-Ajax, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Fonseca

Tutto pronto per Roma-Ajax, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League che si gioca oggi alle ore 21. Le formazioni ufficiali.

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio della sfida tra i giallorossi e i lancieri di Ten Hag. All’andata il match si è concluso sul 2-1 a favore dell’undici di Fonseca, che però non dovrà assolutamente sentirsi la qualificazione già in tasca. La Roma sa benissimo che di fronte si troverà una squadra, l’Ajax, che gioca un calcio propositivo, mai banale, sempre votato all’attacco. E con giocatori di qualità in tutti i reparti. Ad Amsterdam la formazione olandese ha sciupato diverse occasioni per far gol, i giallorossi dovranno giocare un match molto accorto.

Nella Roma alla vigilia c’era solo un dubbio di formazione, quello legato al ruolo di trequartista. Mkhitaryan è recuperato e gioca fin dal primo minuto. Panchina invece per Pedro. In avanti c’è Dzeko. In mediana Diawara la spunta su Villar come partner di Veretout. L’Ajax ha recuperato l’ex di turno, il portiere Stekelenburg, che gioca titolare al posto di Scherpen, insicuro nel primo round e autore della “papera” che ha portato al gol di Pellegrini.

Roma-Ajax, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

AJAX (4-3-3) da aggiornare: Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.