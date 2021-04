Archiviata la qualificazione alle semifinali di Europa League è tempo di pensare alla prossima gara, quella di domenica pomeriggio contro il Torino in casa granata. Una sfida non semplice perché la compagine di Davide Nicola dopo aver bloccato la Juventus nel derby è andata ad espugnare la Dacia Arena contro l’Udinese, a caccia di quei punti salvezza fondamentali dopo una stagione tutt’altro che semplice. I giallorossi hanno ritrovato la vittoria domenica scorsa di misura contro il Bologna, ma il cammino per provare a raggiungere quel quarto posto è ancora lungo. Potrebbe approfittarne però la squadra di Fonseca proprio in questo weekend, grazie agli scontri diretti Atalanta-Juventus e Napoli-Inter.

Calciomercato Roma, Allegri vicino

A proposito del tecnico portoghese, però, il suo futuro è ancora tutto da decifrare. Lo stesso proprio ieri nel post gara di Roma-Ajax non ha voluto rispondre del proprio destino, visto che ci sono ancora due competizioni in corso da qui a fine stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Libero’, però, sarebbe Massimiliano Allegri l’obiettivo numero uno dei Friedkin, tanto da essere addirittura molto vicino alla Roma. Sicuramente l’ex allenatore della Juventus tornerà a guidare un club, come da lui stesso ammesso. Max avrebbe bisogno di almeno 4/5 acquisti in linea col suo calcio per completare una rosa che gli piace. Come prerogativa, tuttavia, sembra essenziale che i giallorossi centrino la qualificazione in Champions League, obiettivo ancora in corsa ma difficile se si pensa ai 7 punti di distacco dal quarto posto, o alle 3 ‘partite’ che mancherebbero per la vittoria in Europa League, anche in questo caso strada complessa.

Calciomercato Roma, tra Allegri e Sarri

Per chiudere il discorso Allegri, sempre secondo il noto quotidiano, la scelta di tornare alla Juventus arriverebbe solamente nel caso in cui non dovesse più trovare né Pavel Nedved, né Fabio Paratici, coloro che scelsero Maurizio Sarri al suo posto. A proposito di quest’ultimo, è l’altro grande candidato alla panchina della Roma. La società romana sta tenendo anche i contatti aperti con Maurizio Sarri, altro gettonato allenatore (campione d’Italia in carica, ndr) che la prossima stagione si rimetterà la tuta: vederlo in giallorosso, a guidare una squadra già impostata per un gioco offensivo e avvolgente, è un’ipotesi plausibile.