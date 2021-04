Da quando sono arrivati ufficialmente a Roma i Friedkin, papà Dan e suo figlio Ryan, non hanno mai rilasciato ad oggi nessuna intervista, conferenza stampa o comunicazione ufficiale. Hanno iniziato e voluto proseguire per questa strada del silenzio sin dall’inizio, insomma fatti concreti senza proclami. Il momento della compagine giallorossa è delicato, la stagione entra nel vivo e ancora due competizioni da disputare. Ancora 8 giornate di campionato da qui a fine stagione ed una semifinale di Europa League da disputare. Dopo si deciderà il futuro di allenatore e alcuni calciatori. Step by step è il motto della nuova proprietà americana.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, allenatore ad un passo | I dettagli

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, valzer di portieri | Addio Pau Lopez, scelto l’erede

Calciomercato Roma, futuro Fonseca | La rivelazione

Sul futuro del tecnico portoghese Paulo Fonseca è intervenuto il direttore del ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni ai microfoni di ‘Radio 24’, durante la trasmissione ‘Tutti convocati’: “I Friedkin vogliono cambiare allenatore, mentre Fonseca ha voglia di andarsene. Siccome è una persona seria ed è un professionista non lo dice e resta in quella sorta di limbo. Sinceramente mi sorprenderebbe se Fonseca rimanesse sulla panchina della Roma. Ieri ho visto per la prima volta Fonseca giocare all’italiana e ha fatto bene. Va bene mandarlo via se prendi Allegri, ma se devi andare a prendere un allenatore omologo, meglio tenersi Fonseca”, ha concluso Zazzaroni.