Calciomercato Roma, assalto Inter | La richiesta di Conte

Calciomercato Roma, il mercato dei giallorossi vedrà diversi movimenti in entrata e in uscita. Da monitorare anche la situazione prestiti: plurimi i giocatori che ,dopo un anno fuori, potrebbero definitivamente lasciare la Capitale.

Durante lo scorso calciomercato, i dirigenti di Trigoria hanno a lungo cercato di “piazzare” diversi elementi ritenuti non indispensabili da Fonseca. Tra questi compaiono Under, Kluivert e Florenzi, rispettivamente in prestito al Lipsia, Leicester e PSG.

Gli esterni turco e olandese non si sono ambientati benissimo nella struttura tattica del tecnico portoghese. Come esplicitamente riferito da Fonseca, invece, è stata la stessa volontà di Florenzi a portarlo lontano da Roma.

Il numero 24, infatti, avrebbe potuto dopo anni giocare in un ruolo che maggiormente gli compete, quello dell’esterno di centrocampo. In un’annata in cui i migliori progressi individuali si sono visti sulle fasce (leggasi Spinazzola e Karsdorp), il romano avrebbe potuto fare la differenza.

Un po’ per orgoglio, un po’ per ambizione Florenzi ha però preferito disputare in Francia questa stagione, dopo la parentesi al Valencia degli scorsi mesi. I parigini potrebbero riscattarlo per 9 milioni.

Calciomercato Roma, l’Inter si inserisce per Florenzi

Mentre la società francese non ha ancora stabilito cosa fare, diverse sono le squadre che monitorano la situazione del numero 24. In particolar modo, stando a quanto riferito dall’odierna edizione della Gazzetta dello Sport, Florenzi piace molto a Conte.

L’ex tecnico di Juventus e Chelsea lo ha già allenato in Nazionale, affidandogli i ruoli di esterno di centrocampo e di mezz’ala. Il suo approdo in nerazzurro garantirebbe a Lukaku e compagni un’ottima pedina jolly, in grado di ricoprire più ruoli.

A Milano potrebbe, infatti, trovare impiego proprio nei due ruoli suddetti e anche il suo prezzo sembra sposarsi con il progetto interista. Marotta dovrà distinguersi per un mercato oculato, volto a risanare un bilancio abbastanza infelice. Si cercherà, dunque, di concretizzare colpi a buon prezzo e Florenzi rappresenta una vera e propria occasione.

Tutto è nelle mani del PSG che, come anticipato, non ha ancora lasciato intendere se usufruirà del diritto di riscatto inferiore ai 10 milioni: se ciò non accadesse, l’Inter è già pronta per l’agguato. Seguiranno aggiornamenti.