Calciomercato Roma, incontro per il bomber | Le cifre in ballo

Calciomercato Roma, c’è stato l’incontro per il prossimo attaccante. Ecco le cifre che ballano per concludere l’affare

Sempre e solo l’attaccante. Nella testa di Tiago Pinto c’è sempre lui, il bomber, quello che deve prendere il posto del partente Dzeko, e che deve garantire alla Roma un futuro ricco di reti. Il general manager giallorosso sfoglia la margherita. Alla ricerca della soluzione migliore. E secondo tuttomercatoweb avrebbe già avuto un incontro, interlocutorio, con l’entourage del calciatore.

Sarebbe Dusan Vlahovic il primo obiettivo. Il giovane attaccante della Fiorentina (15 gol in stagione), come già ampiamente scritto, è uno dei possibili arrivi della prossima stagione. Tanto che Pinto avrebbe già incontrato nelle scorse settimane il procuratore del serbo, classe 2000. Ma le cifre che ballano sono importanti. E la Roma ci vuole andare con i piedi di piombo.

Calciomercato Roma, le richieste di Vlahovic

Oltre al costo del cartellino – il presidente Commisso chiede almeno 40 milioni per lasciar partire Vlahovic – il centravanti chiede un contratto molto ricco: 2,5 milioni a stagione. Senza contare i bonus. Una richiesta importante. E non è finita qui. Perché ci sarebbero le commissioni da pagare al procuratore. Si parla di una cifra che supera di poco 1 milione di euro. E non sono pochi.

Ecco perché Pinto temporeggia. In attesa di capire se queste pretese possono essere abbassate. Anche se il margine di trattativa sembrerebbe veramente poco. L’asta che si potrebbe scatenare attorno a Vlahovic non aiuta. Soprattutto se l’attaccante nelle ultime giornate di campionato rimanenti, continuerà a segnare con questa regolarità. Sempre tuttomercatoweb, comunque, spiega che la Roma potrebbe essere interessata anche Duvan Zapata dell’Atalanta. Ma anche in questo caso, i milioni da mettere sul piatto, non sarebbero certamente pochi.