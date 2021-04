Non solo allenatore e attaccante, ma anche su un altro ruolo dovranno essere sciolte tutte le riserve a partire dalla prossima stagione. Il prossimo sarà un calciomercato dove la Roma ancora una voltà dovra riuscire a sfoltire la rosa, piazzare gli esuberi e rinnovare magari qualche contratto importante. Sicuramente non saranno pochi coloro che faranno ritorno nella capitale, oggi in prestito, che non verrranno riscattati dalle rispettive squadre. Per alcuni già ci sono alcune squadre interessate (vedi Florenzi), per altri invece si dovrà cercare la sistemazione giusta.

LEGGI ANCHE: Europa League Roma, ecco quanto ha guadagnato la società giallorossa

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, valzer di portieri | Addio Pau Lopez, scelto l’erede

Calciomercato Roma, nuovo portiere

Tra questi c’è sicuramente Robin Olsen, che, qualora non dovesse essere riscattato dall’Everton di Ancelotti, farà il suo ritorno a Roma. Per questo la stessa società giallorossa, tramite le mosse del general manager Tiago Pinto, dovrà prima cercare di piazzare eventualmente sia lui che Pau Lopez prima di poter sferrare l’attacco decisivo per il nuovo numero uno. A proposito di questo, come riportato da ‘calciomercato.it’, c’è un nuovo nome per la società capitolina tra i pali. Infatti, oltre ai vari Gollini e Musso, spunta anche Luis Maximiano, portiere classe 1999 dal 2012 in forza allo SportingClube de Portugal, dove ha passato tutta la trafila sin dalle giovanili. L’estremo difensore viene seguito sia dalla Roma che dall’Atalanta, ma nessuno dei due club ha mosso i primi passi ufficiali. La sua valutazione si aggira sui 7-8 milioni di euro.