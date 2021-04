Calciomercato Roma, futuro a Napoli | Le parole dell’agente

Calciomercato Roma, le parole dell’agente lasciano delle ombre sul futuro dell’attaccante attualmente all’interno della rosa giallorossa

Ha parlato a Calcio Napoli 24 Tv, l’agente Alejandro Camano, che tra gli altri, oltre ad Hakimi dell’Inter, cura gli interessi dell’attaccante della Roma Borja Mayoral. Ieri sera, lo spagnolo, mandato in campo nel secondo tempo da Fonseca al posto di Dzeko, è riuscito ad entrare subito in partita sfornando una buona prestazione.

Ma le parole di Camano lasciano spiragli di possibili cambiamenti. Forse non nell’immediato, ma sicuramente non è una pista non percorribile quel che potrebbe portare, Mayoral, al Napoli. “Prima del passaggio al Borussia Dortmund di Hakimi, Giuntoli ha cercato sia lui che Mayoral, facendo di tutto per portarli al Napoli. Dopo un po’ di tempo Borja è arrivato in Italia, alla Roma. Poi in futuro, perché no?”.

Calciomercato Roma, il futuro di Mayoral

L’attaccante spagnolo è in prestito dal Real Madrid. In campionato, al momento, ha messo a segno 7 reti e 4 assist. Ma soprattutto in Europa League, dove è capocannoniere della manifestazione al momento, ha dato il meglio di sé. Anche in questo caso sono 7 le reti di Mayoral. Che nelle prossime due gare sicure, quelle in semifinale contro il Manchester United, potrebbe aumentare il proprio bottino. Ma al momento, nonostante i numeri così buoni, sul su futuro non c’è certezza.

La Roma ancora non ha deciso se riscattarlo oppure farlo tornare al Real Madrid. Lo spagnolo comunque sta cercando in tutti i modi di guadagnarsi la riconferma e potrebbe anche restare in prestito per un altro anno in giallorosso, come da accordi già presi tra le due società. E la prestazione di ieri sera, quando s’è messo subito al servizio della squadra, è una dimostrazione di come anche lui ci tenga che la Roma possa finire al meglio la stagione, nonostante non sa ancora se la sua avventura, con la maglia giallorossa addosso, continuerà. In ogni caso le parole del suo agente fanno pensare ad un cambiamento di casacca.