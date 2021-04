Calciomercato Roma, addio a fine stagione | Unità d’intenti

Il calciomercato della Roma nella prossima estate sarà determinato in primis da una scelta fondamentale della società, quella dell’allenatore.

Mancano da disputare otto partite in campionato ma soprattutto rimane da scrivere il finale più importante, quello in Europa League. La Roma è arrivata in semifinale dove adesso si troverà di fronte lo scoglio più arduo, il Manchester United. I Red Devils sono la squadra maggiormente favorita per conquistare questo trofeo e i giallorossi dovranno sfornare due prestazioni eccellenti se vorranno eliminare la corazzata inglese. Ad ogni modo sia il cammino in serie A che in Europa League non sembrano poter modificare il futuro della panchina giallorossa.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, colpi in prospettiva: la lista per la difesa



LEGGI ANCHE –>Roma, per l’erede di Dzeko il Milan mette la freccia sui giallorossi

Calciomercato Roma, divorzio prima della finale di Europa League

Come riportato infatti da “Repubblica”, la dirigenza della Roma avrebbe già fatto la sua scelta su Paulo Fonseca. Che non rimarrà alla guida della squadra capitolina. Il divorzio tra le due parti arriverà di comune accordo prima della finale di Europa League. Uno stimolo importante, Fonseca vuole lasciare la sua impronta e riuscire magari ad arrivare a quel trofeo tanto ambito dalla tifoseria. Si è parlato anche dei sostituti, con Maurizio Sarri che sembra essere in pole position per prenderne il posto, anche perché l’ex Napoli sarebbe pronto ad accettare una rosa più corta.