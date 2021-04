Calciomercato Roma, intrigo allenatore | Colpo di scena

By

Calciomercato Roma, c’è un colpo di scena. Uno dei nomi accostati ai giallorossi ieri sera ha avuto un incontro con un’altra società

E’ un nome che è stato accostato alla Roma diverse volte. Soprattutto in altri momenti della stagione. Nelle ultime settimane la pista si è un po’ raffreddata. Ma certamente è uno di quegli elementi da “algoritmo“: uno dei metodi più amati da Tiago Pinto per andare a pescare tecnici e calciatori che possono fare al proprio caso.

Ma l’indiscrezione di ieri, lanciato da Antonio Cassano in diretta Twitch nell’ormai consueta e conosciuta Bobo TV, viene dalla fonte. Perché l’ex giallorosso e Real Madrid è molto amico di Roberto De Zerbi, l’allenatore del Sassuolo, che potrebbe lasciare la società neroverde alla fine della stagione per iniziare un’esperienza importante all’estero.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, effetto domino in panchina | Gli scenari

Calciomercato Roma, Cassano su De Zerbi

“In serata ci sono stati dei contatti ufficiosi tra lo Shakhtar e il mio amico De Zerbi. Sarei felicissimo, sarei davvero contento per Roberto”. Sarebbe quindi la squadra ucraina già affrontata dalla Roma in Europa League nei quarti di finale, ad aver contattato il tecnico del Sassuolo. De Zerbi, tra gli altri, era stato inserito da Tiago Pinto tra i papabili. Non nelle prime posizioni, ma c’era.

Adesso, però, c’è questo colpo di scena che cambia ovviamente le cose. Ma più che lo “sgarro” alla Roma, dimostra che i club importanti, stanno iniziando a muoversi per la prossima stagione. Il mese di aprile, com’è noto, è quello che deve la prima impronta a quelli che saranno gli obiettivi futuri. I giallorossi ancora non sanno se continuare con Fonseca (cosa che rimane molto, molto difficile) o cambiare. E se questa seconda opzione è quella che sembra la più probabile, non si conosce ancora chi tra Sarri o Allegri – ormai è corsa a due – si siederà sulla panchina della Roma. Il tempo ovviamente stringe.