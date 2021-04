Calciomercato Roma, il Psg ci ripensa | Futuro in bilico

Nel prossimo calciomercato della Roma saranno diversi i movimenti che la dirigenza dovrà operare anche per quanto riguarda le cessioni.

Cessioni che riguarderanno non solo calciatori che attualmente fanno parte dell’organico di Paulo Fonseca. Bisognerà infatti capire anche quale sarà il destino di elementi che attualmente si trovano in prestito altrove. E’ il caso ad esempio di Nzonzi, che vorrebbe rimanere in Francia, oppure quello di Cengiz Under e Kluivert. Non è sicuro il riscatto da parte rispettivamente di Leicester e Lipsia, dove attualmente militano. E adesso rimane da capire anche quale sarà il futuro di Alessandro Florenzi, attualmente in Francia con il Psg.

Calciomercato Roma, l’Inter vira forte su Florenzi

Il club francese sembrava avere intenzione di riscattare l’ex capitano della Roma, considerato anche il prezzo (9 milioni) decisamente invitante per un calciatore del suo calibro. Adesso però – come spiega la Gazzetta dello Sport – il Psg è in una fase di stallo, sta lanciando sempre più nel ruolo di terzino destro Dagba e ha in organico anche Kehrer. E l’Inter ora è alla finestra, forte anche del buon rapporto di Florenzi con il tecnico nerazzurro Conte. L’ingaggio del jolly permetterebbe al tecnico più soluzioni, visto che Florenzi può occupare molte zolle del campo senza problemi. Tuttavia per adesso l’Inter, viste le vicende societarie, non può fare alcun passo ufficiale. Se ne riparlerebbe dopo il vertice con Zhang in Italia.