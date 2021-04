Calciomercato Roma, dopo più di un anno lontano dalla Capitale (trascorso tra Valencia e Parigi) il futuro di Florenzi è destinato a proseguire lontano dal Colosseo.

Il numero 24 si è distinto per ottime prestazioni con la maglia del PSG, soprattutto a inizio stagione, e la sua avventura è destinata a continuare con una casacca diversa da quella giallorossa.

Diverso tempo fa, Fonseca sottolineò in conferenza stampa come fosse stato lo stesso giocatore ad aver chiesto di andar via. I tifosi della Roma si erano infatti spesso chiesto come mai il portoghese avesse lasciato andar via a cuor leggero un jolly come “Bello de nonna”, soprattutto considerando che il sistema di gioco attuale dei capitolini avrebbe permesso lui ,dopo anni, di giocare in un ruolo che maggiormente gli si addice.

Stanco, forse, delle troppe critiche piombategli addosso negli ultimi anni per vari motivi, Florenzi sembra essersi ambientato molto bene in una realtà lontana dalla Serie A. Il PSG se n’è assicurato le prestazioni grazie ad un prestito con diritto di riscatto, fissato a 9 milioni che però non ha ancora esercitato.

Calciomercato Roma, le dichiarazioni di Pochettino su Florenzi

La società francese non ha ancora deciso se riscattare Florenzi o meno. La sua duttilità tattica, il buon adattamento tattico e nello spogliatoio oltre che il prezzo molto più che modico (soprattutto considerando gli ultimi investimenti fatti all’ombra della Torre Eiffel) lascerebbero credere che la strada tra lui e i parigini sia destinata a continuare.

In realtà, a pochi mesi dalla fine della stagione, Florenzi non è stato ancora acquistato : il PSG sembra abbia adottato un modus operandi volto a prendere tempo, come a voler valutare con attenzione se valga la pena ingaggiarlo a titolo definitivo.

Ciò che sembra quasi certo è che Florenzi, anche in caso di mancato riscatto, non giocherà per la Roma nemmeno il prossimo anno. Su di lui ci sono diverse squadre e, in particolar modo, l’Inter di Conte che lo ha già allenato in Nazionale. Nel frattempo l’allenatore di Mbappè e Neymar, Mauricio Pochettino, alla vigilia della gara col St. Etienne ha così commentato la situazione.

“Non commento rumors come quello dell’interesse dell’Inter per Florenzi. Siamo ancora in lotta su tre fronti, questo è ciò che conta. Siamo tutti concentrati su questo. Ne parleremo a fine stagione quando gli obiettivi saranno raggiunti. Cosa penso di Florenzi? Ciò che penso di tutti gli altri, ossia che i miei giocatori siano i migliori. Deve aiutarci a vincere le partite e raggiungere gli obiettivi prefissati”.