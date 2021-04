Calciomercato Roma, il piano di Pinto | Epurazione totale

Calciomercato Roma, ecco il piano di Pinto per la prossima stagione. Sarà una totale epurazione quella del general manager giallorosso

Sarà un lavoro importante, certosino, che farà capire il vero valore del 36enne general manager giallorosso. Tiago Pinto, la prossima estate, sarà chiamato a lavorare sulla rosa giallorossa per la prima volta da quando è atterrato nella Capitale. E saranno diversi i compiti che il portoghese deve portare a termine. Intanto a livello numerico.

La rosa della prossima stagione avrà al massimo 22 calciatori – spiega la Gazzetta dello Sport – con 18 della prima squadra e 4 elementi della Primavera. Si abbasserà l’età media, ovviamente, e rimarrà qualcuno d’esperienza: si pensa a Veretout e Smalling, ma anche il rinnovo di Mkhitaryan è una priorità in questo momento. L’armeno, però, ha l’ultima parola sul suo contratto. E deciderà solamente alla fine.

Calciomercato Roma, via tutti i prestiti

Un altro obiettivo è quello di mandare via tutti i prestiti. Che sono diversi: Nzonzi, Olsen, Florenzi, Under, Kluivert, per poi arrivare a Coric, Bianda, Riccardi e Antonucci. E, oltretutto, i soldi per i cartellini dovrebbero essere spesi solamente per chi ha meno di 28 anni. E poi c’è la questione dei rinnovi, che grazie al fair play finanziario che è stato allentato, è sicuramente da affrontare.

In lista ci sono Pellegrini, Villar e Zaniolo, che sono quelli che vado in scadenza tra poco e che sicuramente si aspettano – non Nicolò, ancora fermo ai box ma in rampa di lancio – un riconoscimento economico importante per quello che hanno fatto. Sarà quindi un estate calda quella che dovrà affrontare Tiago Pinto. Sotto tanti aspetti. E si capiranno, realmente, le potenzialità del nuovo dirigente della Roma. Giovane sì, ma che sicuramente sa il fatto suo.