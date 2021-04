Torino-Roma, a poche ore dalla vittoria importante contro l’Ajax i giallorossi riscenderanno in campo per affrontare i granata Fondamentale tenere alta la concentrazione dopo l’euforia scaturita dall’approdo alle semifinali di Europa League.

Le gare succedanee alle competizioni europee sono sempre difficili da affrontare, soprattutto dopo aver giocato contro una squadra come l’Ajax che ti costringe ad una grande attenzione fisica e mentale per tutti i 90 minuti.

Il match contro il Torino di Nicola, in programma domenica 18 aprile alle ore 18, va affrontato con grande serietà e cura dei dettagli. I piemontesi stanno vivendo un buon momento e sono alla ricerca di punti salvezza per non rischiare nulla in queste ultimissime gare.

Fonseca dovrà essere bravo a lavorare sulla tenuta mentale dei suoi uomini, riportando in alto una concentrazione che rischia di destabilizzarsi dopo grandi traguardi come quello dello scorso giovedì. A ciò si aggiunga il fatto che bisognerà schierare chi ha giocato meno, così da sfruttarne la “freschezza” e far rifiatare chi è stato impiegato maggiormente nell’ultimo periodo.

Torino-Roma, la lista dei convocati giallorossi

Per il match contro Belotti e compagni si assisterà dunque sicuramente ad un turnover, volto come detto a far riposare i giocatori più stanchi e a conferire minutaggio a coloro i quali siano stati schierati di meno ultimamente.

Se il tecnico portoghese potrà variare alcune cose a livello offensivo, le scelte relative alla difesa saranno più obbligate considerando gli infortuni di Smalling e Spinazzola. Da capire se Fonseca deciderà di schierare nuovamente Mirante dal primo minuto come contro il Bologna. La stessa domanda riguarderà Pastore (entrato negli ultimi minuti nel match con i felsinei) e Reyenolds.

Alla vigilia del match, nella giornata odierna di sabato 17 aprile, la Roma ha annunciato i nomi di coloro che partiranno per Torino. Ecco la lista.

Portieri: Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Peres, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez