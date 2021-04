Uno dei temi più caldi nella capitale a livello calcistico è colui che sarà il prossimo allenatore della Roma. Nei giorni scorsi vi abbiamo detto la difficoltà, anche in caso di accesso alla prossima fase a gironi di Champions League, sulla conferma di Paulo Fonseca, anche se però non è stato ancora deciso nulla. Sicuramente gli incontri dei Friedkin con i vari possibili nuovi profili ci sono stati, ma ancora nulla di definito.

Calciomercato Roma, niente Bayern per Allegri

Proprio poco fa è arrivata un’importante conferma che potrebbe continuare a far sognare i tifosi giallorossi. Secondo quanto riportato dal giornalista tedesco della ‘Bild’ Christian Falk, non ci sono stati contatti tra il Bayern Monaco e Massimiliano Allegri. Il tecnico italiano era uno dei profili che piaceva alla dirigenza bavarese per il post Flick, il quale proprio ieri ha ufficializzato l’addio con la società tedesca al termine della stagione.