Calciomercato Roma, i giallorossi sono sulle tracce di un nuovo centravanti. Dzeko, con ogni probabilità, lascerà la Capitale e sarà necessario sostituirlo con un numero 9 all’altezza.

Il bosniaco ha vissuto una stagione strana, caratterizzata dalla positività al coronavirus prima, dalla “rottura” con Fonseca poi e dalla perdita della fascia da capitano alla fine. La sua età e lo stipendio costringono di fatto i giallorossi a cercare una soluzione per “allontanarlo” dalla Capitale dove ha regalato e vissuto gioie magnifiche, seppur senza trofei. Tanti i nomi seguiti da Pinto per sostituire l’ex Wolfsburg e City. Tra questi, quello di Belotti, valutato da Cairo 40 milioni ma che potrebbe arrivare anche per cifre più esigue in caso di inserimenti di eventuali contropartite.

Quello del “Gallo” non è però l’unico nome uscito, dal momento che a Trigoria stanno monitorando anche altri giocatori, quali Vlahovic, Andrè Silva e Kalajdžić.

Calciomercato Roma, concorrenza per Edouard

Alla già lunga lista si è aggiunto in queste ore anche il nome del giocatore del Celtic, Odsonne Edouard. Il centravanti francese ha il contratto in scadenza tra un anno (come Belotti) ed era stato vicino dal lasciare i cattolici già la scorsa estate. Alla fine era rimasto dal momento che non arrivarono offerte convincenti: la sua situazione contrattuale, ora, però costringe il club scozzese a venderlo per non perderlo a zero nei prossimi mesi.

Edouard piace molto in Premier ma il suo nome compare anche tra i profili seguiti dai dirigenti della Roma. Al momento, per lui, troviamo in pole position il West Ham che ha già avviato diversi contatti sia con il club che ne detiene il cartellino sia con il suo entourage. Il prezzo rasenta i 20 milioni di euro, una cifra interessante per un classe ’98 che ha ancora molto da dimostrare ma che, allo stesso tempo, presenta importanti margini di crescita. Senza sbilanciarci, possiamo dire che le possibilità di vederlo giocare in Premier sono molto alte. Occhio però ad eventuali colpi di scena.