Calciomercato Roma, incontro per l’attaccante | Bagarre in Serie A

Calciomercato Roma, è bagarre per l’attaccante che a giugno si libera a parametro zero. L’incontro c’è stato, ma interessa a molti

E’ bagarre. Anche perché, l’attaccante, alla fine della stagione, si libera a parametro zero. E allora fa gola a tutti. Non solo alla Roma, che avrebbe la scorsa settimana già incontrato l’entourage del calciatore. Un passo avanti, quello di Tiago Pinto, rispetto alle altre società di Serie A che hanno mostrato un certo interesse.

Perché, oltre ai giallorossi, si sarebbero mosse anche Juventus, Inter e Milan. Con i rossoneri, soprattutto, che monitorano da molto vicino la situazione. Lo spiega il giornalista Schira: per Olivier Giroud, che alla fine del campionato saluterà il Chelsea, ci sono i più importanti club del campionato italiano. E non sarà certamente facile arrivarci.

Calciomercato Roma, incontrati gli agenti di Giroud

La Roma però, al momento, sembra aver fatto un passo avanti nella trattativa. Visto che ha già iniziato a parlare con il giocatore. E sicuramente Tiago Pinto s’è presentato con un’offerta. I giallorossi sono alla ricerca di un sostituto di Dzeko, cosa ormai nota. E Giroud, nonostante non sia più giovanissimo, attira l’attenzione per lo status di svincolato. Portarlo a Trigoria, senza dover sborsare niente per il costo del cartellino, sarebbe un bel colpo.

Ma questo ovviamente non ferma la campagna del general manager giallorosso. Che oggi guarderà da vicino l’altro obiettivo: ovvero Andrea Belotti del Torino. Il Gallo ha un altro anno di contratto. E l’accordo con Cairo ancora non è arrivato. Andando in scadenza il presidente granata – che ha proposto il rinnovo – non può chiedere la luna per il calciatore. E la Roma è vigile sull’evolversi della situazione. Pronta a giocarsi le sue carte.