Per il calciomercato Roma in entrata, la cessione dei vari giocatori in prestito può rivelarsi molto importante

La caccia al futuro allenatore non è l’unico fronte su cui sta lavorando la dirigenza della Roma. A prescindere dal piazzamento in campionato, il club giallorosso dovrà intervenire sulla rosa con almeno tre o quattro acquisti. Per finanziarli, a Trigoria sperano di poter contare anche sulle entrate di alcuni giocatori in prestiti. Nei giorni scorsi, la dirigenza del Lipsia ha lasciato speranze per il riscatto di Kluivert, oggi è invece arrivato un aggiornamento importante dall’Inghilterra, dove giocano sia Olsen che Under.

Calciomercato Roma, riscatto Olsen: decisione presa

Per quanto riguarda il portiere svedese, Carlo Ancelotti ha nuovamente confermato la volontà di conservarlo nella rosa in vista della prossima stagione. “Robin Olsen è tornato nelle ultime due partite dopo un periodo difficile – si legge su ‘Liverpool Echo‘. E’ un ragazzo fantastico e un portiere veramente bravo. Siamo contenti di averlo qui all’Everton e speriamo che possa continuare qui”. Ceduto il 6 ottobre del 2020 in prestito, Olsen è stato al centro delle cronache anche per la rapina subita dalla sua famiglia che, insieme ad un infortunio, ha compromesso la parte centrale della stagione, in cui ha collezionato 11 presenze complessive.