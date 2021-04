Calciomercato Roma, sfida all’Inter per l’erede di Pau Lopez

Calciomercato Roma, è aperta sfida alla società nerazzurra per l’erede di Pau Lopez. Che a giugno verrà messo sul mercato

Così come per l’attacco, la Roma si sta muovendo anche per il portiere. Pau Lopez a giugno verrà messo sul mercato, e la società giallorossa è alla ricerca del sostituto. Lo spagnolo non convince mai del tutto. Soprattutto non riesce a dare sicurezza alla squadra. Anche l’errore contro l’Ajax, quello nel primo tempo che ha praticamente messo davanti alla porta Klaassen, è la dimostrazione che non ci si può fidare del tutto.

In tempi non sospetti la Roma si è già mossa per Musso: il portiere dell’Udinese, senza dubbio, è quello migliore in circolazione. Poi a ruota ci sono Cragno, Gollini e Silvestri. Ma l’edizione odierna di Tuttosport sottolinea come la società giallorossa avrebbe puntato il giovane portiere del Napoli Meret, ormai stanco della continua alternanza con Ospina.

Calciomercato Roma, su Meret c’è anche l’Inter

Anche l’Inter però, forte dei legami importanti con Pastorello, procuratore del portiere azzurro, starebbe pensando a lui per il dopo Handanovic. E stasera, la società nerazzurra, lo visionerà da vicino, visto che l’infortunio di Ospina – che starà fuori per un paio di settimane – apre le porte del Napoli proprio all’ex Udinese.

La trattativa che porta a Meret non è sicuramente delle più semplici, al momento. Ma senza dubbio è percorribile. La Roma si muove quindi anche per il ruolo, fondamentale, del portiere. Ma sembrerebbe comunque orientata a valutare le altre opzioni. Soprattutto Gollini, in rotta di collisione con Gasperini, sarebbe l’indiziato numero uno per difendere i pali giallorossi nella prossima stagione. Ma occhio anche a Cragno: la probabile retrocessione del Cagliari apre sicuramente scenari importanti.