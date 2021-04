Calciomercato Roma, asso del Benfica accostato ai giallorossi

Nel prossimo calciomercato la Roma senz’altro effettuerà dei movimenti sia in entrata che in uscita. E un altro rumor intanto arriva dall’estero.

L’organico della Roma non sembra destinato ad essere rivoluzionato, la dirigenza americana intende blindare i pezzi pregiati e nello stesso tempo reperire sul mercato quei giocatori funzionali alle idee del tecnico. Ed è logico che prima di tutto bisognerà capire chi sarà a guidare la squadra giallorossa nella prossima stagione. Con la conferma di Paulo Fonseca che ormai pare essere sempre più difficile, le ipotesi Allegri e Sarri si fanno sempre più pressanti. Ma, chiaramente, si deciderà solamente alla fine di questa stagione.

Calciomercato Roma, nel mirino ci sarebbe Pizzi del Benfica

Nel frattempo però si aggiunge un nuovo rumor riguardo un potenziale colpo che la Roma potrebbe mettere a segno in estate. Su Twitter infatti WorldTransfers7 ha parlato dell’interesse dei giallorossi per Pizzi, calciatore che attualmente milita con il Benfica. Luís Miguel Afonso Fernandes, questo il suo nome, è un centrocampista offensivo classe 1989 che viene valutato attorno ai 15-20 milioni di euro. Non ci sarebbe stato però finora nessun contatto.

[🔴] #ASRoma pensa em Pizzi do #Benfica .

O jogador português deverá sair do Benfica por volta dos 15/20M€.

❗️Não existem contactos❗️ — WorldTransfers7 (@WTransfers7) April 18, 2021

Giocatore che quest’anno si è fatto notare soprattutto per i tanti gol segnati in Europa League, 7 in otto presenze. Difficile però pensare che la Roma abbia in cantiere un colpo così oneroso per un calciatore che ha già superato i trent’anni e che ha comunque un contratto con i lusitani fino a giugno 2023.