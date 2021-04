Calciomercato Roma, salta un’opzione | Accordo fatto

La scelta fondamentale che la società dovrà effettuare nel prossimo calciomercato della Roma è legata prima di tutto all’allenatore che guiderà la squadra.

La conferma di Paulo Fonseca pare essere molto complicata e del resto in questi mesi sono stati davvero tanti i nomi che sono stati accostati ai giallorossi. In primis ovviamente quelli di Massimiliano Allegri e di Maurizio Sarri, che restano i due maggiori candidati. Tra gli altri nomi anche quello di De Zerbi, applaudito da tifosi e addetti ai lavori per il gioco e i risultati conquistati a Sassuolo. Alla fine della stagione pare che però il tecnico cambierà aria e potrebbe andare all’estero, dove ad accoglierlo sarebbe pronto lo Shakhtar, formazione ucraina che è stata anche avversaria della Roma in Europa League.

Calciomercato Roma, la grande stima di Boto per De Zerbi

Come riportato da Tuttomercatoweb, c’è un retroscena che riguarda il possibile approdo di De Zerbi alla Roma. L’attuale tecnico del Sassuolo infatti è quello che incarna al meglio la filosofia di calcio del direttore sportivo dello Shakhtar Josè Boto, che era stato accostato ai giallorossi negli ultimi mesi. Prima che la scelta del club poi ricadesse su Tiago Pinto. Ebbene nel colloquio che Boto ha avuto con la dirigenza giallorosso aveva indicato proprio in De Zerbi l’allenatore ideale per guidare la Roma in futuro. Una stima altissima quella del dirigente, tant’è che adesso – come già detto – potrebbe essere proprio De Zerbi il nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk.