Calciomercato Roma, addio al bomber | Destinazione inaspettata

Calciomercato Roma, destinazione inaspettata per il bomber che, alla fine dell’anno scorso, era stato accostato ai giallorossi.

La Roma ci ha provato. Sicuramente non con tanta insistenza, vista la quasi certa destinazione dell’attaccante ucraino in forza al Gent. Il suo nome era stato accostato ai giallorossi alla fine del 2020, così come anche alla Lazio. Ma adesso sembrerebbe tutto fatto: va allo Sporting CP, in Portogallo.

Come riporta calciomercato.it questa mattina, Roman Yaremchuk centravanti del Gent, sarebbe ormai ad un passo dal trasferirsi in Portogallo. Su di lui, nelle scorse settimane, s’erano fatte avanti anche Arsenal e Wolves. E anche la Lazio avrebbe continuato a mostrare un certo interesse. Ma adesso sarebbe stato fatto il passo decisivo.

Calciomercato Roma, “sfuma” Yaremchuk

Sicuramente il 25enne ucraino sta vivendo la sua miglior stagione, in fase realizzativa. Autore di 16 gol e 6 assist nelle 36 partite stagionali fino al momento, ha attirato le attenzioni tra gli altri anche di Tiago Pinto. Per un breve periodo l’interesse è stato anche reale. Ma poi è via via scemato nel corso delle ultime settimane, quando su Yaremchuk è entrato nel mirino delle società della Premier League.

La sensazione è che Pinto abbia deciso di mollare la presa nel momento in cui ha capito che si sarebbe potuta aprire un’asta per l’attaccante. E siccome i dubbi, anche iniziali, erano tanti, allora ha deciso di lasciar perdere il colpo. Andando a cercare altri obiettivi per la prima linea: da Belotti a Giroud per esempio. Con il francese che nelle ultime ore sta prendendo quota a Trigoria per il suo status di svincolato. A giugno infatti si libererà dal Chelsea.