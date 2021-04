Leggi anche: Calciomercato Roma, futuro Sarri | Doppia conferma

Calciomercato Roma, futuro in Francia per Veretout?

Veretout ha parlato anche della sua freddezza dal dischetto, che ha garantito alla squadra di Fonseca di non rimpiangere molto il cinismo dagli 11 metri palesato da Kolarov durante il suo trascorso nella Capitale. “Mi rende fiero questo fatto. Quando giocatori del calibro di Dzeko e Kolarov ti dicono di calciarli inevitabilmente ti dà tanta fiducia”. Da sottolineare anche l’encomio rivolto a Nainggolan, da lui presentato come il centrocampista che lo ha maggiormente impressionato. L’intervista si è conclusa con una domanda circa un eventuale futuro in Francia, alla quale è seguita una lapidaria ed ermetica battuta: “Perchè no?”. Veretout ha un contratto in scadenza nel 2024 e i Friedkin hanno individuato in lui uno dei profili sul quale costruire la rosa del futuro. Al di là della risposta data, dunque, i presupposti affinché Jordan resti a lungo ci sono tutti, anche perché se è vero che si vuole costruire una rosa competitiva, di certo non si può prescindere dal francese.