Roma-Lazio per pochi tifosi, partita la caccia all’invito

Roma, l’Olimpico sarà “teatro” per le prove degli Europei della prossima estate. Per Euro2020 è infatti prevista un’apertura delle strutture al pubblico, volta a garantire l’ accesso a circa 16mila spettatori.

Per questo motivo, dunque, è stato deciso di aprire lo stadio Olimpico per tre match del prossimo mese, come a voler “rompere il ghiaccio” con i tifosi dopo quasi un anno di match a porte chiuse. Lo Stadio di Roma e Lazio ospiterà le partite dell’Italia contro Turchia, Svizzera e Galles, oltre che a un quarto di finale in programma sabato 3 luglio. Intanto, è stato stabilito di aprirne le porte in occasione dei match Roma-Crotone, Roma-Lazio e Lazio-Genoa.

Roma-Lazio, è partita la corsa per i biglietti del derby

I tre eventi suddetti permetteranno, finalmente, di assistere a delle gare meno silenziose. Si era già fatto un tentativo di apertura nei primissimi mesi di questo campionato, quando si è optato poi di chiudere nuovamente tutto a causa dell’impennata dei contagi per coronavirus. In una fase storica ancora dominata dalla pandemia ma caratterizzata anche dall’inizio di una discreta campagna vaccinale, l’apertura delle strutture sportive sembra poter avvenire in maggiore sicurezza.

Certo, la capienza sarà comunque limitata e di conseguenza sarà molto difficile ottenere un biglietto. Per poter assistere ad uno dei tre match dal vivo sarà fondamentale avere dei contatti con gli sponsor di Roma e Lazio. Da sfruttare tempestivamente prima che la modica quantità di tickets a disposizione di esaurisca. Si tratta di un passo in avanti ma siamo comunque ben lungi da un vero e proprio ritorno alla normalità.