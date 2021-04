La Roma di Paulo Fonseca ancora una volta nel match post Europa League ottiene una sconfitta, questa volta pesante visti gli scontri diretti delle rivali concorrenti in questa giornata. I giallorossi perdono contro il Torino di Davide Nicola che ottiene così un’altra vittoria fondamentale in chiave salvezza. Per la Roma adesso ci sarà giovedì l’Atalanta di Gasperini nel turno infrasettimanale. Da sottovalutare l’ennesima brutta prestazione di Pedro che almeno in due occasioni nel primo tempo, sul punteggio di 1-0 per la Roma si è divorato i gol ma soprattutto ha sbagliato nel passaggio finale nei contropiedi, sprecando tante occasioni. Davvero irriconoscibile l’ex Chelsea.

Voti Torino-Roma 3-1

In difesa Ibanez sicuramente fa una buona prestazione, così come Cristante, ma le controffensive granata mettono sempre in difficoltà tutta la retroguardia giallorossa. Fazio nel finale è davvero disastroso, concedendo così il 3-1 del Torino. A centrocampo Villar oggi non è in giornata, mentre Diawara prende un cartellino rosso per doppio giallo saltando così la delicata sfida di giovedì dell’Olimpico. Borja Mayoral a parte la rete non è mai decisvo.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic 6; Izzo 6,5, Nkoulou 6,5, Bremer 6; Vojvoda 5 (63′ Singo 6,5), Lukic 6,5 (71′ Rincon 6), Mandragora 6,5, Ansaldi 6; Verdi 6 (82′ Baselli sv); Sanabria 7 (71′ Zaza 6,5), Belotti 6,5.

A disp.: Sava, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Murru, Rodriguez, Gojak, Linetty, Bonazzoli.

All.: Nicola

ROMA (3-4-2-1): Mirante 5,5; Fazio 4, Cristante 6, Ibanez 6; Reynolds 5 (75′ Karsdorp sv), Veretout 5,5 (64′ Diawara 4,5), Villar 5 (82′ Pastore sv), Bruno Peres 5,5; Perez 5, Pedro 4 (46′ Mkhitaryan 5); Borja Mayoral 6 (75′ Dzeko sv).

A disp.: Pau Lopez, Fuzato, Jesus, Santon, Mancini, Calafiori.

All.: Fonseca

Marcatori: 3′ Borja Mayoral, 57′ Sanabria, 71′ Zaza

Ammoniti: 51′ N’Koulou, 65′ Verdi, 75′ Diawara

Espulsi: 85′ Diawara