Brutta sconfitta per la Roma che sta per perdere definitivamente il treno per la corsa alla prossima Champions League tramite il campionato. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport a seguito del ko per 3-1 contro il Torino: “La verità è che abbiamo giocato due giorni fa e abbiamo cambiato molto. Abbiamo problemi con terzini e difensori, ho poche possibilità di scelta. Se la squadra sta pensando più all’Europa League credo che dovevamo pensare di più al campionato e non l’abbiamo fatto. Dopo il primo gol abbiamo avuto le occasioni per chiudere il match e non l’abbiamo fatto, il Torino ha fatto meglio di noi, è stato più aggressivo e ha meritato di vincere”.

Fonseca si prende le responsabilità

Sulla differenza di rendimento tra campionato e coppa: “E’ mancata un po’ di concentrazione a questa squadra. In Europa League la squadra è più concentrata, mentre oggi ha fatto tanti errori. Se ho sbagliato qualcosa? E’ vero, devo assumermi le mie responsabilità. E’ difficile da dire, ma in campionato abbiamo sbagliato di più. Quarto posto? Devo essere onesto, così è molto difficile. C’è la matematica possibilità ma è difficile”.