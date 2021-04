Torino-Roma, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Fonseca

Tutto pronto per Torino-Roma, sfida della 31esima giornata di serie A che si giocherà quest’oggi con fischio d’inizio fissato per le 18.

Per la formazione giallorossa sarà fondamentale riuscire a conquistare un risultato positivo, visto e considerato che la lotta per la Champions League si fa sempre più serrata. Tuttavia bisogna fare i conti con la stanchezza accumulata giovedì sera in Europa League. Spesso e volentieri la Roma vista all’opera dopo gli impegni infrasettimanali è stata irriconoscibile, ma questa trasferta a Torino è davvero molto importante. Lo è però anche per i granata, che sono impegnati nella lotta per non retrocedere.

Fonseca per questa gara opera un turnover, proprio per le condizioni precarie di alcuni suoi uomini. E allora Mirante tra i pali e si rivede Fazio in difesa. A destra c’è ancora spazio per Reynolds, mentre in mezzo giocano Villar e Veretout. In attacco tocca a Borja Mayoral e dietro di lui giocheranno Pedro e Carles Perez. Tridente tutto spagnolo. Nel Torino c’è Belotti e anche l’ex Sanabria. Recuperato Nkoulou che gioca titolare in difesa.

Torino-Roma le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Fazio, Cristante, Ibanez; Reynolds, Villar, Veretout, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.