Torino-Roma, Pedro sostituito all’intervallo: le condizioni

Torino-Roma ha visto i giallorossi chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio grazie alla rete segnata dopo pochi minuti da Borja Mayoral.

L’attaccante spagnolo è stato davvero lesto ad approfittare di un assist di tacco di Pedro e a mettere la palla nel sacco. Borja Mayoral insomma si conferma un cecchino, e pazienza se per gioire ha dovuto attendere la verifica del Var. Nel primo tempo il Torino ha avuto tante occasioni per pareggiare, ma anche la Roma ne ha avute per aumentare il suo vantaggio. Ma un po’ l’imprecisione degli attaccanti, un po’ la bravura dei granata nel recuperare le posizioni, hanno mantenuto il punteggio sullo 0-1.

Torino-Roma, risentimento muscolare per Pedro

Di occasioni per segnare ne ha avute anche Pedro, che non è stato cinico come al solito. Il calciatore spagnolo è stato lasciato negli spogliatoi da Paulo Fonseca all’intervallo. Il cambio però non riguarda solo una questione tattica o in ottica delle prossime partite. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Pedro sarebbe stato sostituito con Mkhitaryan in quanto lo spagnolo avrebbe subito un risentimento muscolare. Una situazione che sicuramente andrà valutata nelle prossime ore. Sarebbe davvero importante non riportare alcun infortunio visto che siamo nella fase cruciale della stagione.