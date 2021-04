Torino-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Torino-Roma, ecco le probabili formazioni dei quotidiani sportivi in vista della gara del tardo pomeriggio. Davanti il tridente spagnolo

Come in Coppa. Così, la Roma, questo pomeriggio a Torino, dovrà affrontare la formazione allenata da Nicola. I granata, alla ricerca di importanti punti salvezza, sono un avversario ostico. Ma la truppa di Fonseca, nonostante le solite assenze, ha le carte in regola per fare bottino pieno. Oltre a Smalling, infortunato, mancherà anche Pellegrini: il capitano è squalificato.

Si profila un ampio turnover. Con delle novità in ogni zona del campo. A partire dalla difesa dove dovrebbe riposare Mancini per fare spazio a Fazio. A centrocampo, probabile maglia da titolare per Reynolds, visto che Karsdorp non è nelle migliori condizioni. L’assenza di Spinazzola invece apre a Bruno Peres dall’altro lato. In attacco, spazio al tridente spagnolo, con Mkhitaryan e Dzeko inizialmente in panchina.

Torino-Roma, ecco la probabile formazione giallorossa

Opportunità dal primo minuto quindi per Mayoral, che agirà come unico terminale offensivo. A supporto dell’attaccante in prestito dal Real Madrid, ci dovrebbero essere Pedro e Carles Perez. In porta c’è il ritorno, in campionato, di Pau Lopez, con Mirante che si accomoderà nuovamente in panchina. Come detto sarà una gara difficile. Ma i giallorossi non possono permettersi passi falsi, anche perché oggi, lì davanti, ci sono importanti scontri diretti che in un modo o nell’altro aiuteranno la Roma ad accorciare in classifica. La morale: vittoria d’obbligo.

Ecco la probabile formazione giallorossa. Identica, sia per Gazzetta dello Sport che per il Corriere.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Cristante, Ibanez; Reynolds, Veretout, Villar, Bruno Peres; Pedro, Perez; Mayoral.