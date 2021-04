Calciomercato, esonero UFFICIALE: ansia Roma

Calciomercato Roma, esonero ufficiale. A sorpresa arriva in tarda mattinata il comunicato ufficiale del club.

Il Tottenham ha ufficializzato l’esonero di José Mourinho. «Il Club può oggi annunciare che José Mourinho e il suo staff tecnico Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra sono stati sollevati dai loro rispettivi compiti. Ryan Mason guiderà la prima squadra a partire da oggi e un ulteriore aggiornamento seguirà a tempo debito».

Tempi duri per lo “Special One”, che ha fallito anche con gli Spurs in Premier League. Per la sua sostituzione si fanno parecchi nomi. In corsa c’è Nagelsmann del Lipsia, accostato però anche a Real Madrid e Bayern Monaco. Secondo i bookmaker esteri c’è poi la possibilità Brendan Rodgers, attualmente al Leicester. Oppure potrebbe arrivare un altro portoghese, Nuno Espirito Santo, che dovrebbe terminare la sua avventura al Wolverhamptons. C’è poi anche l’opzione Ten Hag dell’Ajax, come riportato da “Calciomercato.it“.

Una notizia, questa dell’esonero di Mourinho, che mette in ansia la Roma per altri motivi.

Calciomercato Roma, ansia per il nuovo allenatore: Sarri e Allegri nel mirino del Tottenham

L’ansia della Roma deriva dal fatto che il Tottenham potrebbe interessarsi a quelli che al momento sono i principali candidati alla panchina della Roma per la prossima stagione. Vale a dire Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.

Nel primo caso in realtà c’è già una mezza smentita, visto che secondo ‘Football London’ non è un’opzione del club londinese. Diverso è il discorso di Allegri che però al momento preferirebbe restare in Italia.