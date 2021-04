Calciomercato Roma, futuro Fonseca e Allegri | L’indiscrezione

Calciomercato Roma, c’è l’indiscrezione per quanto riguarda il futuro di Fonseca. E anche per Allegri si aprono nuovi spiragli

C’è l’indiscrezione sul futuro di Paulo Fonseca. Ovviamente lontano dalla Roma. Il tecnico portoghese saluterà. Ormai è certo. E indietro non si torna. A mettere luce sul futuro dell’attuale allenatore giallorosso ci pensa Maurizio Pistocchi, intervenuto a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista di Mediaset ha spiegato: “Per il prossimo allenatore del Napoli, se dovessi puntare un euro, lo investire su Fonseca. Per me sarà lui che prenderà il posto di Gattuso”. Di riflesso, ovviamente, non poteva mancare una domanda sulla Roma. E Pistocchi è stato chiaro in questo senso, svelando alcuni particolari che fino al momento non erano mai stati toccati. Questioni di cuore…

Calciomercato Roma, nuovo spiraglio per Allegri

Stuzzicato sulla panchina giallorossa, Pistocchi ha spiegato: “Secondo me Sarri preferisce la Premier League, e non è un caso che proprio oggi il Tottenham abbia esonerato Mourinho. Per quanto riguarda Allegri invece, penso che sia lui il favorito per la panchina della Roma. Anche perché la compagna Ambra gradirebbe tornare a vivere nella città”.

Si aprirebbe, quindi, un nuovo spiraglio per il tecnico livornese. Ormai dato lontano dai più dalla panchina giallorossa. Che invece sarebbe vicina a Sarri, che ha già incontrato Tiago Pinto in questi mesi e avrebbe dato il proprio assenso all’operazione. In questo marasma di notizie però, l’unica cosa davvero certa al momento è che Fonseca non sarà la prossima stagione l’allenatore della Roma. Ormai il destino del portoghese è davvero segnato.