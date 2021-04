Calciomercato Roma, futuro allenatore | Arriva la conferma

Calciomercato Roma, per il futuro arriva la conferma. Forse la più convincente fino al momento. Si sarebbe quasi ai dettagli

Paula Fonseca ha deciso di giocarsi tutte le carte in Europa League. Il campionato della Roma è praticamente finito ieri, con la sconfitta di Torino che non dà più la possibilità di pensare al quarto posto in classifica. La scelta sembrava chiara da prima, ieri è arrivata l’ufficialità nonostante le parole del tecnico nella conferenza stampa di vigilia.

Ma anche se il tecnico portoghese riuscisse a conquistare l’Europa League, qualificandosi alla prossima Champions, il destino sembra segnato. E delle conferme importanti sono arrivate nelle ultime ore. Forse quelle più convincenti fino al momento. Lo spiega romapress.net.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, il piano giallorosso per l’attacco del futuro

Calciomercato Roma, ufficiali i contatti con Sarri

Il sito sottolinea che voci interne al gruppo Friedkin hanno fatto sapere che ci sono stati dei contatti con Maurizio Sarri. Partiti probabilmente nel mese di gennaio. E il tecnico toscano avrebbe spiegato che i giallorossi sono la prima scelta: vuole rimanere in Italia e lavorare dentro ad un progetto importante come si potrebbe presentare quello dei Friedkin. Sarebbe tutto fatto (o quasi) quindi. Ma certamente l’ufficialità non potrà arrivare prima della fine di questa stagione. Quando Fonseca saluterà la compagnia.

Il tecnico portoghese al momento non ha ricevuto nessuna proposta di rinnovo. E difficilmente la vedrà. Il suo contratto è in scadenza a giugno e solamente la conquista della Champions gli permetterebbe di avere il rinnovo automatico per un’altra stagione. Ma in ogni caso questo non lo salverà. La Roma ha deciso di cambiare e ormai quasi sicuramente ha deciso di affidare la panchina a Maurizio Sarri. L’ex Empoli, Napoli, Chelsea e Juventus, è pronto a farsi vedere dalle parti di Trigoria per iniziare questa nuova avventura. I dubbi sono stati ufficialmente sciolti.