Calciomercato Roma, Edin Dzeko è destinato a lasciare la Capitale a fine giugno e tanti sono i nomi emersi per sostituirlo.

Dopo 6 anni in giallorosso, l’ormai storico numero 9 lascerà Trigoria. Sostituirlo non sarà facile, soprattutto in una fase storica dove le risorse economiche sono ridotte per tutti. I profili seguiti sono numerosi, sia in Italia che all’estero.

In lista c’è Belotti, protagonista di un’ottima e intelligente prestazione proprio contro la Roma ma occhio anche a Vlahovic. Il Gallo costa 40 milioni di euro e piace a molte squadre italiane ed estere. Per quanto concerne il serbo, ci potrebbe volere addirittura una cifra ancora più importante.

Ciò spiega il perché Pinto stia monitorando anche altre situazioni, come quella relativa ad Andrè Silva ed Edouard, rispettivamente militanti all’Eintracht Francoforte e al Celtic.

Calciomercato Roma, idea Lacazette

In queste ore è emerso però anche il nome di Alexandre Lacazette, attaccante dell’Arsenal in scadenza nel 2022, proprio come Belotti. L’ex Lione piace a tanti club e quest’estate, dopo 4 anni, potrebbe lasciare la Premier.

La sua situazione contrattuale “fa gola” a molte squadre che hanno dunque maturato un primo approccio nei suoi confronti. Tra queste segnaliamo, appunto, anche la stessa Roma che monitora dunque la sua situazione.

Lo stesso Lacazette ha rilasciato delle dichiarazioni riportate dal “Mirror” in cui si è espresso circa il suo futuro. “Non dipende tutto da me, c’è anche da considerare la volontà del club e dell’allenatore. Non è questo il giusto momento per parlarne, piuttosto sono concentrato sulla vittoria di un titolo. Ciò faciliterebbe qualsiasi discorso di rinnovo contrattuale”.