Calciomercato Roma, rinnovo in vista: obiettivo più distante

Calciomercato Roma, rinnovo in vista per l’attaccante, uno degli obiettivi giallorossi per la prossima stagione: si allontana

Nel grande puzzle del calciomercato, dei nomi che escono quasi quotidianamente, e dei procuratori che cercano di piazzare i propri assistiti, la Roma ha due certezze: quelle di trovare un attaccante e un portiere. Il primo che vada a a sostituire Dzeko, il secondo che prenda il posto di Pau Lopez che verrà messo sul mercato.

Oltre a Belotti e Icardi, ma anche Vlahovic, nelle scorse settimane si era parlato anche con una certa insistenza di Sasa Kalajdzic, attaccante 23enne in forza allo Stoccarda con scadenza di contratto nel 2023. Ma in un’intervista rilasciata alla Bild, il direttore sportivo della società tedesca, Mislintat, ha spiegato che sono in corso delle trattative per portare al rinnovo, almeno per un altro anno, dell’accordo.

Autore fino al momento di 20 gol in 31 presenze, l’attaccante è vicino quindi al prolungamento dell’accordo con lo Stoccarda: “Sappiamo quanto è bravo – ha dichiarato Mislintat – e sicuramente avremo dei colloqui con lui entro l’estate. Non sappiamo ancora se prima o dopo l’Europeo”. E a quanto sembra, non dovrebbero esserci proprio problemi per una stretta di mano.

Oltre la Roma si erano mosse anche Lipsia e Tottenham: ma dovranno cambiare obiettivo: “Se Sasa riceve offerte vuol dire che sta facendo bene. E noi siamo in grado di proporre qualcosa di meglio per tenerlo con noi almeno per un altro anno”. Nessuna paura quindi nelle dichiarazioni del direttore sportivo tedesco, che chiude praticamente la porta ad una qualsiasi trattativa. Kalajdzic, almeno per un’altra stagione, non si muoverà dalla Germania.