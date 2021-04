Roma, le ultime da Trigoria: in cinque a parte

Per la Roma è tempo di guardare avanti, al prossimo impegno che attende la formazione di Paulo Fonseca in questo campionato di serie A.

Per rivedere in campo i giallorossi bisognerà attendere giovedì prossimo alle ore 18.30, quando la Roma sarà di scena all’Olimpico per affrontare l’Atalanta. Una partita molto complicata per Dzeko e compagni, che dopo la sconfitta contro il Torino hanno visto molto ridotte le possibilità di conquistare il quarto posto. Il distacco è ampio e in mezzo ci sono tante rivali che stanno sbagliando pochissimo. “Aritmeticamente è ancora possibile, ma sarà difficile, perché abbiamo sbagliato di più in campionato” ha infatti ammesso Paulo Fonseca nel post partita.

Roma, anche Pedro si è allenato a parte oggi

Ad ogni modo non bisogna rassegnarsi e anzi bisogna dare il tutto per tutto in questo finale con l’obiettivo di arrivare il più in alto possibile. L’impressione è che la squadra sia già concentrata nella doppia sfida con il Manchester United che varrà la finale di Europa League. Nel frattempo oggi la squadra è tornata ad allenarsi e c’è stata la consueta divisione in gruppi che viene effettuata nella giornata post partita. Chi ha giocato ha svolto una seduta defaticante. A parte Smalling, Spinazzola, Kumbulla, Pedro e El Shaarawy. I primi due sembrano sulla via del recupero, e specie Spinazzola potrebbe anche rientrare contro l’Atalanta. Da valutare Pedro, che ieri è uscito anzitempo dal match contro il Torino.