Il tema riguardante la Super Lega sta in queste ore sconvolgendo e letteralmente spaccando il mondo del calcio. Bisognerà vedere poi come le varie organizzazioni mondiali e internazionali reagiranno a questa scelta di 12 top club europei. Chi sembrerebbe non esserci al momento è il Bayern Monaco, che a detta di Florentino Perez, presidente del Real Madrid e di questa Super League, non dovrebbe essere stato ancora contattato. ll club bavarese, che nelle scorso ore si è dissociato dalle dichiarazioni dell’attuale tecnico Hans-Dieter Flick, è a caccia di un allenatore in vista della prossima stagione, dopo essere uscito ai quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, panchina giallorossa: occhio alle sorprese

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, il rinnovo del contratto non è in dubbio

Calciomercato Roma, via libera per Allegri

Tra i papabili eredi di Flick sembrerebbe esserci anche Massimiliano Allegri, ma come riportato da ‘diariogol.com’, non soltanto l’allenatore italiano tra i possibili candidati alla panchina del club bavarese. Nelle ultime ore, infatti, la prima opzione per il Bayern sarebbe diventata Zinedine Zidane, attuale tecnico del Real Madrid, sul quale lo stesso Perez si è espresso in maniera molto positiva. Sull’allenatore francese anche la Juventus vorrebbe provare a proporgli la panchina, ma l’offerta economica più allettante sembrerebbe proprio quella del Bayern. Da non sottavlautare, riporta ancora il sito in questione, anche José Mourinho, esonerato proprio ieri dal Tottenham.