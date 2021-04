Calciomercato Roma, panchina giallorossa | Pinto incassa un no

Nel prossimo calciomercato la Roma dovrà sciogliere subito il nodo più importante, vale a dire quello della scelta dell’allenatore.

Il futuro di Paulo Fonseca infatti pare essere ogni giorno più lontano dalla capitale. Se da un lato il cammino in Europa è stato molto positivo, con la conquista della semifinale contro lo United, dall’altro in campionato il rendimento non è stato soddisfacente. La Roma è attualmente settima in classifica e nelle ultime settimane ha incassato delle sconfitte anche contro avversari decisamenti più deboli – almeno sulla carta – come Parma e Torino. Allegri e Sarri rimangono i maggiori indiziati per sedersi sulla panchina giallorossa nel prossimo futuro. Nella lista degli indiziati del gm Tiago Punto però dovrà essere depennato un nome.

Calciomercato Roma, no di Nagelsmann

Secondo quanto riporta Sky Sport, l’allenatore del Lipsia Nagelsmann ha declinato l’offerta della Roma. Non sarà dunque il giovane tedesco ad allenare i giallorossi nella prossima stagione. Nagelsmann è un tecnico giovanissimo ma già con ottimi risultati alle spalle, lo testimonia anche il cammino della sua squadra in Bundesliga e in Champions. Risultati che a quanto pare potrebbero portarlo sulla panchina del Bayern Monaco che sarà lasciata libera da Flick. Tiago Pinto dovrà insomma trovare altrove il tecnico destinato a prendere il posto di Paulo Fonseca.