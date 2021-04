Uno dei temi caldi per il calciomercato della Roma è quello dell’allenatore. Dalla scelta del tecnico deriveranno anche quelle rispettivamente di attaccante e portiere. La pista che porta a Maurizio Sarri potrebbe scaldare l’asse con il Torino per arrivare al ‘gallo’ Andrea Belotti, mentre quella che porta a Massimiliano Allegri potrebbe anche far confermare la presenza di Edin Dzeko. Ma su queste due strade non ci sarà nulla di concreto fino a che il nuovo allenatore, qualora Fonseca dovesse andare via, non sarà sulla panchina giallorossa. Per quanto riguarda il portiere, invece, rimangono sempre quelli i nomi, vale a dire Gollini e Musso in pole, poi tutti gli altri.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, via libera per l’allenatore | Panchina offerta ad un altro

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, panchina giallorossa: occhio alle sorprese

Calciomercato Roma, tutto su Gollini

Per quanto riguarda l’estremo difensore dell’Atalanta, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, sembrerebbe proprio lui l’indiziato numero uno, visti anche gli ottimi rapporti tra i due club e le grandi operazioni fatte di recente. Da Roger Ibanez a Gianluca Mancini, passando per Bryan Cristante, che oggi compongono la difesa titolare della Roma (per il centrocampista adattato alla difesa si tratta di un’emergenza per Fonseca visto che in questa stagione ha avuto poco a disposizione Chris Smalling). Totale della cifra spesa fa 45 più altri 18 di bonus. Numeri dunque che tenderanno ad aumentare se la Roma vorrà anche Pierluigi Gollini, tra l’altro molto legato a Cristante, Mancini e Spinazzola. L’agente dell’estremo difensore è lo stesso di Cristante e Mancini e un mese fa era a Trigoria a parlare con Tiago Pinto.