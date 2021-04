Calciomercato Roma, altro rinnovo in arrivo | Firmerà nelle prossime settimane

Calciomercato Roma, i giallorossi attueranno un modus operandi volto a confermare gli elementi più importanti della rosa e ad allontanare chi abbia dimostrato di non essere all’altezza. A ciò si aggiunga l’epurazione di giocatori considerati troppo avanti con l’età come Dzeko.

Plurime, dunque, le questioni da risolvere per plasmare una rosa che ha dimostrato di saper essere competitiva ma al tempo stesso di avere numerosi margini di miglioramento. Il tutto sia integrato anche con la questione allenatore da risolvere, dal momento che inverosimilmente Fonseca continuerà a sedere sulla panchina giallorossa il prossimo anno.

Ciò che va sottolineato è però anche la celerità con la quale a Trigoria abbiano deciso di presentare proposte di rinnovo contrattuale a chi abbia dimostrato di essere legato e utile alla causa capitolina.

Vicende come quella di Donnarumma al Milan lasciano intendere come, soprattutto nel calcio di oggi, sia fondamentale intervenire tempestivamente quando si parla di rinnovi. In caso contrario, è facile imbattersi in situazioni sgradevoli a causa anche della cinica ingerenza dei procuratori.

Negli scorsi mesi sono arrivati i rinnovi di Karsdorp e Ibanez, due profili giovani e che si sono distinti per una grande crescita nel corso degli ultimi mesi. A questi si aggiunga anche il rinnovo dell’eclettico Cristante, sovente preso di mira (anche ingiustamente) dai propri tifosi ma che ha dimostrato di essere un vero e proprio jolly per lo scacchiere di Fonseca.

Calciomercato Roma, Mancini vicino al rinnovo

A breve, a questi tre nomi potrebbe aggiungersene un quarto. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, a Trigoria si starebbe lavorando per il rinnovo di un altro giocatore molto importante.

Ci riferiamo a Gianluca Mancini, anch’egli scuola Atalanta e divenuto sempre più leader in queste due stagioni. Salito in cattedra soprattutto dopo la sortita di Smalling, il numero 23 ha preso le redini della giovane e acerba difesa giallorossa, distinguendosi per grandi prestazioni anche a livello offensivo.

Nelle prossime settimane, dunque, potrebbe arrivare l’ulteriore conferma di un altro “mattone” col quale costruire la Roma che verrà. Seguiranno aggiornamenti.