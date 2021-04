Calciomercato Roma, offerto il gioiellino del Salisburgo

Nel prossimo calciomercato estivo della Roma sono diverse le pedine che potrebbero cambiare all’interno dell’organico giallorosso.

Per prima cosa la famiglia Friedkin dovrà però sciogliere il nodo legato all’allenatore. Le possibilità che Paulo Fonseca rimanga nella capitale ormai sono sempre più basse e oltre alle piste Allegri-Sarri non si esclude qualche nome a sorpresa. La scelta dell’allenatore darà poi il via a quelle successive, quelle dei calciatori che dovranno arrivare alla Roma per rinforzare una squadra che vuole cercare di dare l’assalto alle prime posizioni della graduatoria. In attacco pure si cercano nuove pedine, vista la possibile partenza di Edin Dzeko.

Calciomercato Roma, offerto Koita del Salisburgo

Offerto all’#ASRoma Sekou #Koita del #Salisburgo. Il Maliano è squalificato fino al 18 maggio per doping (un medicinale errato in Nazionale). In stagione 14 gol in 16 partite. Piace a #Pinto. Se ne riparlerà #calciomercato @PagineRomaniste — David Moresco (@DavidMoresco) April 19, 2021

Come riportato dal giornalista David Moresco su Twitter, ai giallorossi sarebbe stato offerto un centravanti molto promettente, vale a dire Sekou Koita del Salisburgo. Si tratta di un giocatore classe 1999 che si è messo in grande luce nel campionato austriaco. In totale quest’anno ha segnato 14 gol in 16 gare, prima di venire squalificato per doping fino al prossimo 18 anni a causa di un medicinale errato preso in nazionale. Una punta che a quanto pare piace a Pinto e della quale se ne potrebbe riparlare nelle prossime settimane, quando il piano per il futuro dei giallorossi sarà più limpido.