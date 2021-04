Calciomercato Roma, un jolly per arrivare a Musso

Una delle possibili mosse che in estate potrà riguardare il calciomercato della Roma sarà quella della ricerca di un nuovo estremo difensore.

Sembrano esserci altre priorità per i giallorossi, tuttavia le ultime partite hanno evidenziato ancora una volta come anche la questione portiere andrà affrontata in sede di mercato. Mirante è in scadenza di contratto ed è destinato a lasciare Trigoria. Rimane da capire quale possa essere il futuro di Pau Lopez. Il portiere spagnolo anche quest’anno sta avendo un rendimento altalenante. Ottime parate sono poi vanificate da errori sicuramente evitabili, soprattutto con i piedi. In generale qualche incertezza di troppo che rischia di farlo finire nell’elenco dei possibili partenti. Anche se non sarebbe facile trovare un acquirente di questi tempi pronto a garantire una cifra cospicua per prenderlo.

Calciomercato Roma, Perez la carta per arrivare a Musso

Rimane da capire il futuro di Olsen. L’Everton potrebbe riscattarlo specie se rimarrà Ancelotti alla guida del club inglese. Altrimenti potrebbe far ritorno alla base e potrebbe anche rimanere alla Roma. Se arriverà un nuovo estremo difensore, comunque, in pole position nelle preferenze di Tiago Pinto c’è sempre Juan Musso, portiere argentino dell’Udinese. Classe 1994, ormai nel pieno della maturità calcistica, può essere la soluzione ideale per blindare la porta per diversi anni. Tuttavia le richieste dei friulani – come spiega il Corriere dello Sport – sono alte e per questo motivo la Roma potrebbe inserire nella trattativa un giocatore gradito all’Udinese come Carles Perez, che non ha sfondato nella capitale e altrove avrebbe senz’altro maggiori opportunità di giocare titolare.