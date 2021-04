Calciomercato Roma, il rinnovo del contratto non è in dubbio

Blindare i propri gioielli sarà una delle missioni più importanti del general manager Tiago Pinto nel prossimo calciomercato della Roma.

Non ci sono dubbi infatti sul valore di alcuni giocatori che sono destinati a essere le colonne della Roma negli anni che verranno. Primo tra tutti il capitano Lorenzo Pellegrini, atteso dal rinnovo di contratto che lo porterà ad essere una bandiera del club. Ma è scontato dire che i giallorossi punteranno forte anche su Zaniolo. Dopo una stagione passata fuori dal campo per cercare di recuperare dal grave infortunio al ginocchio il numero 22 sarà molto motivato a far bene, anche per conquistare la maglia azzurra in vista dei mondiali. Nel futuro della squadra capitolina ci sarà ovviamente anche Gonzalo Villar.

Calciomercato Roma, rinnovo di contratto anche per Villar in vista

Il centrocampista spagnolo sta vivendo un periodo di appannamento. Anche contro il Torino non ha brillato e in generale sta trovando meno spazio nelle ultime uscite, complice anche il pieno recupero di Diawara che lo ha scalzato nelle gerarchie. Contro l’Atalanta però, complice la squalifica dell’ex Napoli, sarà ancora in campo dall’inizio e da lui i tifosi si aspettano sicuramente di più. E’ molto apprezzato dai supporters giallorossi per il coinvolgimento nelle questioni della squadra. E ci si aspetta che torni a guidare con personalità il centrocampo. Il Corriere dello Sport spiega che in ogni caso il rinnovo del suo contratto, che sembrava molto vicino un paio di mesi fa, ad ogni modo non è discussione. Villar è molto stimato dalla dirigenza e per lui presto ci sarà l’opportunità di firmare un nuovo accordo con la Roma.