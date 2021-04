Calciomercato Roma, ostacolo Premier League per il bomber

Il calciomercato della Roma vedrà i giallorossi impegnati in estate sicuramente alla ricerca di una prima punta di spessore. Serve l’erede di Dzeko.

A quanto pare infatti l’esperienza del centravanti bosniaco nella capitale potrebbe volgere al termine. Dzeko ha scritto delle pagine importanti della storia del club, diventando il terzo miglior marcatore della storia della Roma. Questo però potrebbe essere il suo ultimo anno in giallorosso nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2022. Rimane ancora da capire il futuro di Borja Mayoral, che potrebbe essere già riscattato quest’estate dal Real Madrid per 15 milioni di euro. Ad ogni modo si cercheranno dei rinforzi nel reparto offensivo e uno dei nomi caldi è quello di Odsonne Edouard.

Calciomercato Roma, Leicester favorito sul West Ham per Edouard

Come riportano diversi media d’oltremanica, ci sarebbe anche la Roma nella lista delle pretendenti per questo attaccante che milita nel Celtic Glasgow, formazione scozzese. Un giocatore ancora giovane, di 23 anni, che ha tante squadre che lo ammirano e che sono pronte a fare un’offerta per fargli lasciare i biancoverdi. Il Celtic non lo cederà per meno di 20-30 milioni di euro e tra le squadre favorite pe prenderlo c’è il Leicester, dove Edouard ritroverebbe come tecnico Brendan Rodgers. Proprio l’allenatore che gli ha dato grande fiducia già da giovanissimo. Tuttavia nelle ultime ore anche il West Ham, che potrebbe giocare la Champions il prossimo anno, si sarebbe messo sulle tracce dell’attaccante.