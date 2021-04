Calciomercato Roma, inserimento Newcastle | Colpo da 30 milioni di euro

Calciomercato Roma, i giallorossi dovranno cambiare diverse cose in vista della prossima stagione. Arriveranno sicuramente un portiere ed un centravanti, oltre che a un nuovo tecnico, ma non sono da escludersi anche colpi in difesa.

Per quanto concerne la situazione centravanti, i profili monitorati restano diversi ma al momento la pista più accesa continua ad essere quella di Andrea Belotti. Su di lui c’è però l’interesse di tanti club europei e anche dello stesso Milan che acuiscono le già importanti difficoltà di arrivare al centravanti granata.

Pinto, inoltre, sembra voler svolgere una campagna acquisti volta ad ingaggiare profili che conoscano bene il nostro campionato e che vi partecipino da tempo.

Per tale motivo, alla voce “portieri” del suo taccuino, figurano profili quali Musso, Cragno e Gollini. Anche in questo caso non si tratterà di trattative facili, essendo tutti validi elementi per i quali c’è un’accanita concorrenza.

Occhio, però, a non sottovalutare anche eventuali acquisti in ottica difesa. Molto dipenderà dal nuovo tecnico, dalle sue volontà e dunque, soprattutto, dalla scelta di giocare a 4 o continuare con i tre difensori. Intanto, il dg portoghese, ha continuato a monitorare diversi giocatori.

Leggi anche: Calciomercato Roma, addio sicuro | Firma un triennale

Calciomercato Roma, inserimento del Newcastle per Tavares

Oltre che a limare il reparto dei difensori propriamente intesi, a Trigoria continuano a monitorare anche profili che possano far rifiatare gli esterni. Sicuramente B. Peres lascerà la Capitale a fine anno mentre bisognerà valutare la crescita di Calafiori e Reynolds prima di decidere se tenerli o mandarli in prestito.

Intanto, tra i giocatori seguiti è emerso anche il nome di Nuno Tavares, terzino del Benfica che è stato monitorato negli ultimi mesi. Si tratta di un elemento molto giovane (è un 2000) che piace a diversi club di Europa.

Stando all’indiscrezione di Sportwitness, su di lui sarebbe piombato il Newcastle, seriamente intenzionato a portarlo in Inghilterra il prossimo anno. Sicuramente non sarà pagata la clausola di 88 milioni ma si cercherà di trattare e pare che un accordo possa essere trovato già con una cifra di circa 30 milioni. Su di lui ci sono anche il Burnley e il Napoli.

La Roma, al momento, si limita ad osservare senza distogliere l’occhio da quelle che sono le sue priorità ma pronta a intervenire e intromettersi in questa o altre trattative quando si paleserà il momento giusto. Seguiranno aggiornamenti