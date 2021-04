Calciomercato Roma, futuro allenatore | Idea Mourinho

Calciomercato Roma, per il nome del futuro allenatore starebbe prendendo piede l’idea Mourinho. Ecco le possibilità.

Esonerato dal Tottenham lunedì – un licenziamento passato quasi in sordina vista la bomba Superlega – Jose Mourinho potrebbe essere il nome nuovo per la panchina della Roma. La bomba la sgancia Romanews.it, che spiega nei dettagli quali potrebbero essere le possibilità di vedere il portoghese sulla panchina giallorossa.

Il primo motivo è appunto questo: il tecnico è connazionale con Tiago Pinto. Che dopo Fonseca potrebbe cercare di capire le intenzioni del tecnico ex Inter e Real Madrid – tra le altre – e quindi puntare di portalo a Roma. Oltretutto Pinto, negli ultimi mesi, avrebbe stretto dei rapporti con il potente procuratore Mendes, anche lui portoghese, che cura i rapporti dello Special One (o ex, com’è stato ribattezzato in Inghilterra). Ma c’è anche un altro dettaglio.

LEGGI ANCHE: Roma-Atalanta, le parole di Fonseca: Superlega nel mirino

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, retrocessione aritmetica: occasioni in Bundesliga

Calciomercato Roma, Mourinho vuole tornare in Italia

Non è certamente da trascurare nemmeno il fatto che Mourinho, più di una volta da quando ha lasciato l’Inter, ha sempre mostrato una certa attenzione verso il calcio italiano. E non ha mai nascosto il desiderio di voler tornare in Italia un giorno. Ovviamente se mai ci sarà una trattativa sarà difficilissima. Mourinho non si muove se non ha una squadra pronta per vincere. E credeva potesse farlo al Tottenham, con Kane e Son soprattutto. Ma non c’è riuscito. Anche se nel weekend avrebbe dovuto giocarsi la finale di Coppa di Lega contro il City. Ma ci sarà Mason in panchina.

Ovviamente la concorrenza è tanta. E nelle ultime ore, riporta il Sun, ci sarebbe anche il Valencia sulle tracce del portoghese. La Roma al momento non è nemmeno nella lista delle possibili squadre indicate dai bookmaker inglesi, ma nel calciomercato mai dire mai.