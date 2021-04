Calciomercato Roma, valutazioni in corso: lo spagnolo vuole rimanere

Calciomercato Roma, ci sono delle valutazioni in corso sul calciatore. Che vuole rimanere nella Capitale. Pinto ha dei dubbi

In casa Roma sono partite le valutazioni. E non può essere altrimenti, visto che abbiamo scavallato la metà del mese di aprile e la prossima stagione ormai è alle porte. Si programma il futuro all’interno dei giallorossi. Per capire chi farà ancora parte del progetto. Sono molti gli elementi che possono partire. Perché non hanno convinto per niente o non lo hanno fatto del tutto.

E tra questi c’è anche lo spagnolo Pedro. Meraviglioso per i primi mesi, che si è perso dopo l’espulsione con il Sassuolo: la prima della sua carriera da professionista. Il Corriere dello Sport spiega che lui vorrebbe rimanere alla Roma anche nella prossima stagione. E vorrebbe anche rispettare il contratto triennale che lo lega al giallorosso. Ma Tiago Pinto starebbe facendo delle valutazioni.

Calciomercato Roma, Pedro vuole rimanere

Il contratto di Pedro, alla Roma, pesa 6 milioni di euro al bilancio. E il general manager portoghese sembra ne farebbe volentieri a meno. Anche perché, in quella zona di campo, tra poco ci sarà il rientro di Nicolò Zaniolo. E quel posto è ovviamente suo. Quindi lo spazio, per lo spagnolo, sarebbe molto di meno.

Inoltre gli infortuni che hanno condizionato la seconda parte di stagione non lasciano tranquilla la società giallorossa. Pedro dovrà saltare il Manchester United all’andata e forse anche la gara di ritorno prevista all’Olimpico. Il suo contribuito mancherà nella parte più importante della stagione. E la Roma di queste ne terrà conto nel momento delle valutazioni finali. Che si stanno già facendo. Ma le decisioni verranno prese alla fine della stagione.