Calciomercato Roma, trattativa lampo | Salta l’allenatore

Nel prossimo calciomercato la Roma dovrà sciogliere uno dei nodi più importanti, vale a dire la nomina dell’allenatore per la prossima stagione.

Le quotazioni di Paulo Fonseca sono in ribasso e le possibilità che il portoghese resti ancora sulla panchina dei giallorossi sono decisamente poche. Dopo la conclusione della stagione in corso ad ogni modo la dirigenza effettuerà le sue valutazioni. Tra i nomi che sembrano piacere alla dirigenza in pole position ci sono quelli di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, anche se non si escludono delle sorprese. Tiago Pinto infatti potrebbe percorrere anche strade che portano all’estero. Maurizio Sarri come detto è uno dei maggiori indiziati a guidare la Roma, ma le offerte non gli mancano di certo.

LEGGI ANCHE –>Roma, il piano per l’attacco del futuro



LEGGI ANCHE –>Roma-Lazio per pochi tifosi, scatta la caccia all’invito

Calciomercato Roma, confermati i contatti Sarri-Tottenham

L’ex allenatore del Napoli, attualmente ancora sotto contratto con la Juventus, ha infatti una lunga serie di estimatori. Ai quali si è aggiunto un club che da poco è rimasto senza guida tecnica, ovvero il Tottenham. La formazione londinese ha appena esonerato Mourinho e cerca un tecnico per la prossima stagione. Come spiega Calciomercato.it sono arrivate conferme dall’Inghilterra riguardo i contatti tra le parti e l’agente Ramadani è arrivato in Italia. Qualcosa si sta forse muovendo? Sarri infatti potrebbe prendere in seria considerazione una nuova chiamata dalla Premier League, nella quale ha già allenato con successo il Chelsea portandolo alla conquista dell’Europa League.

Anche i bookmaker sembrano aver preso in seria considerazione la pista Sarri-Tottenham, tant’è che le quote del suo arrivo agli Spurs si sono abbassate, secondo dietro solo quelle di Nagelsmann che però sembra vicino al Bayern Monaco.