Calciomercato Roma, asta in vista per la stella della serie A

Nel prossimo calciomercato non ci sono dubbi sul fatto che la Roma cercherà un bomber di grande spessore, che possa essere il miglior erede di Dzeko.

Il futuro dell’attaccante bosniaco infatti sembra essere lontano dalla capitale. Potrebbe chiudersi alla fine di questa stagione una pagina importante della carriera di Dzeko ma anche della storia della Roma. Non bisogna dimenticare infatti che l’ex bomber del City è il terzo miglior marcatore della storia del club. Chi arriverà, come pare, al suo posto dovrà essere un calciatore in grado di garantire un numero importante di gol.

Calciomercato Roma, contropartita tecnica per abbassare il prezzo di Vlahovic

Uno dei giocatori più ambiti del prossimo calciomercato estivo in serie A sarà Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina, attaccante giovane ma che ha il gol nel sangue e lo sta dimostrando in questa stagione. Non c’è solo la Roma sul calciatore Anche la Juventus sarebbe iscritta alla corsa per aggiudicarsi questo giocatore, che ha il contratto in scadenza nel 2023 ma che la Fiorentina non ha certo intenzione di cedere a buon mercato, valutandolo almeno 40 milioni di euro. Anzi l’intenzione dei viola sarebbe quella di tenersi stretta il suo gioiello anche il prossimo anno, magari prolungando il suo accordo. Tuttavia c’è da dire – come riporta “Lebombedivlad” che su Vlahovic c’è il Milan. La Roma però pronta a mettere sul piatto pure una contropartita tecnica per abbassare il prezzo del cartellino.